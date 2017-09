Paura in strada, auto in fiamme a pochi metri dal supermercato

Spaventoso incendio, intorno alle 12 di oggi, su via Roma ad Afragola. Il rogo è stato segnalato sul gruppo social "Sei di Afragola se...".

A bruciare, per cause non ancora note, è stata una vettura ferma in strada a pochi metri da un supermercato della zona.

Una colonna di fumo nero molto alta si è sollevata in zona, prima del comunque rapido intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme.