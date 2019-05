Auto in fiamme sulla variante: traffico in tilt

Un'auto è andata a fuoco pochi minuti fa lungo la viarante Anas tra le uscite Monterusciello e Lago d'Averno a Pozzuoli. L'auto, una Seat Ibiza, si è incendiata in una posizione molto pericolosa gettando nel panico gli automobilisti e i passanti presenti. La vettura è andata a fuoco, infatti, nei pressi di un distributore di benzina della Q8 sito nella zona.

Nessun ferito

La guidatrice a bordo dell'auto è riuscita a uscire in tempo dalla vettura non subendo alcun danno. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che al momento sono impegnati nel domare le fiamme. Hanno però scongiurato pericoli di esplosioni nell'area ad alto rischio. L'incendio ha però mandato in tilt il traffico nell'ora di punta della zona. Decine di auto sono rimaste in coda nell'attesa che la situazione ritorni alla normalità. Non sono ancora noti i motivi dell'incendio improvviso. A dare la notizia è stata cronaca flegrea.