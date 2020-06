Rubano borsa a una donna e le incendiano l'auto per intimidirla: arrestati due fratelli

Nel pomeriggio di ieri, in Torre Annunziata (NA), i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dei fratelli G.V., 31enne, e A.V., 42enne, ritenuti responsabili di rapina, lesioni e incendio.



L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, viene avviata immediatamente a seguito delle denunce sporte da una donna 44enne che, lo scorso dicembre, dopo aver subito la rapina della sua borsa da parte di due giovani a bordo di un motoveicolo Piaggio Beverly con targa bulgara, subisce dopo pochi giorni anche l’incendio doloso della sua autovettura Fiat Punto in via IV Novembre, incendio di gravi proporzioni che interessava altre due vetture e una pizzeria, e che solo grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine non si propagava alle abitazioni circostanti.



In particolare, le attività investigative hanno permesso di identificare il minore dei due quale uno degli autori della rapina, collocandolo sul luogo del reato quale unico utilizzatore del citato motoveicolo, da lui a noleggiato in quel lasso di tempo. Il maggiore, invece, incastrato dalle immagini di videosorveglianza, quale soggetto che ha materialmente appiccato l’incendio alla vettura, verosimilmente per impedire alla donna, che aveva riconosciuto i suoi aggressori, di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il fratello.

I due indagati sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.