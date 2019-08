Auto a fuoco sulla statale 268: paura e traffico in tilt

Indagini aperte e nessuna causa esclusa per l'incendio scoppiato allo svincolo di San Giuseppe Vesuviano – Poggiomarino sulla Statale 268. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata un'auto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e condotto i primi rilievi insieme alle forze dell'ordine intervenute per evitare ulteriori disagi alla circolazione stradale.

Ancora da stabilire le cause del rogo, non si esclude alcuna pista: dal corto circuito ad un impatto. Secondo quanto si apprende il conducente non avrebbe riportato ferite