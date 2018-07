Portici, due auto in fiamme: l'arrivo dei vigili del fuoco

Un'automobile è andata a fuoco in via San Cristofaro a Portici. La Mini Cooper è stata completamente avvolta dalle fiamme improvvise e il conducente della vettura ha fatto in tempo a mettersi in salvo non appena ha percepito odore di bruciato.

Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato anche un'altra vettura avvolta dalle fiamme.

L'incendio è stato causato da un probabile cortocircuito, secondo quanto trapela.