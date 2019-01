A fuoco un'auto: la terza negli ultimi giorni

Auto in fiamme ad Ottaviano. In piazza Durelli una Yaris è stata completamente avvolta dal fuoco l'altra sera. Per fortuna non si sono verificate ulteriori conseguenze e le fiamme sono state subito domate. Resta un dato curioso: quella dell'altra sera è la terza auto a prendere fuoco ad Ottaviano da novembre.

Tutte e tre, stando alle ricostruzioni effettuate, avrebbero preso fuoco per cause accidentali forse per un corto circuito