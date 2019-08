A fuoco auto di imprenditore nella notte

Raid nella notte a Torre Annunziata. Un'auto è stata data alle fiamme ieri sera intorno alle 22. Si tratta della vettura di un imprenditore della vicina Trecase incendiata a via Vittorio Veneto. Nel corso dell'incendio è stata coinvolta anche un'altra auto che era parcheggiata alle spalle. La macchina data alle fiamme è un'Audi di colore bianca risultata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti in tempo i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando che l'incendio si espandesse.

Le indagini

Immediato anche l'arrivo dei carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Al momento tutte le ipotesi sono sul campo e bisognerà attendere la relazione dei vigili del fuoco per conoscere l'esatta dinamica dell'incendio. I militari non escludono l'ipotesi dolosa. Per questo potrebbe essere ascoltato il proprietario della vettura per capire se l'incendio sia collegato alla sua attività nel campo alimentare e se abbia subito eventuali minacce.