Auto in fiamme nella Galleria Vittoria: traffico in tilt nel centro di Napoli

Traffico in tilt nel centro di Napoli a causa dell'incendio di un'auto all'interno della Galleria Vittoria.

Gli ingressi della galleria sono stati chiusi, per poi essere riaperti al transito successivamente.

"L’incendio di un'auto avvenuto stamane nella Galleria Vittoria, oltre a bloccare la circolazione e mettere in pericolo la salute e la sicurezza degli automobilisti, ripropone drammaticamente il problema della sicurezza in quel tunnel", denunciano i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e la capogruppo dei Verdi nel Consiglio della Prima Municipalità, Benedetta Sciannimanica.

"Non è possibile rinviare ulteriormente i lavori per il rafforzamento degli impianti di areazione e per migliorare le misure di sicurezza, a cominciare dall’uso di materiali incombustibili e atossici per la pavimentazione e le pareti della Galleria stessa che spesso la notte viene usata anche come pista da corsa per motociclisti incoscienti, incivili e spericolati", affermano i Verdi.

"Il livello di inquinamento, che si registra all’interno del tunnel, è insostenibile e la sicurezza, in caso di incidenti o incendi, non è garantita, come rivelava anche un documento ufficiale del Comune di Napoli che spingerebbe a proporre la chiusura della galleria”, hanno aggiunto Borrelli e Sciannimanica per i quali “servono interventi immediati e, se non ci sono i fondi necessari, serve anche un impegno straordinario da parte del Governo che metta in sicurezza la galleria che è determinante per la circolazione stradale in quell’area, ma che non può restare aperta in queste condizioni".