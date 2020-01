Auto in fiamme presso il Santuario di Montevergine: paura per una famiglia napoletana

Brutta avventura quella capitata nel pomeriggio di lunedì ad una famiglia di Camposano, in provincia di Napoli, mentre era diretta in auto al Santuario di Montevergine per un pellegrinaggio.

Poco prima di giungere a destinazione - come riferisce AvellinoToday - la vettura è andata a fuoco.

Il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del veicolo.

Per i tre occupanti, nessuna conseguenza, tranne un comprensibile spavento.

