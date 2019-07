Auto in fiamme in autostrada: paura a Nola

Un'auto è stata divorata dalle fiamme lungo il tratto dell'autostrada che da Napoli porta a Canosa. La vettura ha preso fuoco nei pressi di Nola, nel tratto che porta ad Avellino lungo la A16. Il guidatore che era a bordo dell'auto è riuscito a mettersi in salvo evitando il peggio. Al momento non si hanno notizie di feriti.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avuto la meglio sull'incendio. Non sono ancora note le cause dello stesso ma potrebbe trattarsi di un guasto alla vettura. Sta di certo che non è la prima volta che le auto lungo quel tratto autostradale vengano colpiti da incendi. L'intero tratto è rimasto bloccato con gravi danni alla circolazione veicolare.