Paura ad Arzano: villetta va a fuoco, in salvo i residenti

Un incendio si è verificato intorno alle 13 di oggi in via Don Minzoni ad Arzano, dove è andata in fiamme una villetta.

All'interno dell'abitazione vivono tre famiglie, che sono state subito evacuate anche grazie all'aiuto dei vicini di casa. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti rapidamente tre mezzi dei vigili del fuoco, tre pattuglie dei carabinieri e la polizia municipale, che dopo aver spento il rogo hanno messo in sicurezza l'area.

Non sono chiari i motivi che hanno portato le fiamme a divampare, anche se le prime ricostruzioni raccontano di un rogo partito dalla zona del vano scale.