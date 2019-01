Brucia un appartamento: il vicino salva madre e due bambini

Uno spaventoso episodio si è verificato a Quarto alcuni giorni fa. Come riportato Cronaca Flegrea, in un appartamento di via Viviani si è verificato un incendio, pare a causa del corto circuito causato da un phon.

Nella casa c'erano una donna e due bambini. È stato un vicino di casa a mettere i tre in salvo, provando anche a spegnere le fiamme. Dopo poco sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente le fiamme.

L'uomo intervenuto in soccorso della donna e dei bambini è stato condotto in ospedale Santa Maria delle Grazie per un'intossicazione, poi dimesso dopo poche ore.