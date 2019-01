Paura a Torre Annunziata: a fuoco un appartamento

Un appartamento è andato a fuoco circa un'ora fa a Torre Annunziata. La casa all'interno di uno stabile di via Principio è stata divorata dalle fiamme mandando nel panico gli abitanti della zona. Sul posto sono arrivati sia gli agenti della polizia municipale che i vigili del fuoco. I pompieri sono stati impegnati per diverse decine di minuti prima di riuscire a domare le fiamme. Tutti gli abitanti dello stabile sono stati evacuati e non c'è stato nessun ferito.

Lo spavento però è stato tanto visto che l'incendio ha provocato l'innalzamento di una coltre di fumo nero che ha ricoperto tutta l'area, non distante dall'uscita dell'autostrada Torre Annunziata sud, per effetto delle raffiche di vento sulla città. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato all'incendio e solo la relazione dei vigili del fuoco potrà dare certezza sulla causa.