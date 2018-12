Provano ad incendiare un'agenzia di viaggi: incubo racket

Un residente della zona si è reso conto che fuoriusciva del fumo da un'attività commerciale a piano terra e ha subito chiamato i pompieri. Così ha evitato il peggio un abitante di Marano che ha evitato che prendesse fuoco completamente un'agenzia di viaggi. È successo ieri sera intorno alle 21 e 30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno bloccato sul nascere il rogo. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, alcuni uomini hanno cosparso della benzina intorno all'attività commerciale e hanno provato ad appiccare il fuoco.

Il residente, però, si è reso conto del principio di incendio e ha avvisato subito le forze dell'ordine. La prima ipotesi è quella di un'intimidazione come ce ne sono diverse durante il periodo natalizio per il cosiddetto racket di Natale. Restano sul campo tutte le altre ipotesi e si analizzano le telecamere di sorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto. A dare la notizia è stato il sito Terranostranews.