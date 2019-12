Incendio al primo piano di un palazzo, colpita agenzia assicurativa

Un incendio si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Miseno, nel comune di Bacoli. Danneggiato il portone di un'agenzia assicurativa, al primo piano di uno stabile.

Le fiamme avevano invaso il corridoio, per poi generare un'esplosione che ha colpito la porta d'ingresso dell'attività. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pozzuoli - che hanno messo in sicurezza il palazzo - e i carabinieri.

I militari hanno verificato la presenza di liquido infiammabile sul posto, che indica si sia trattato con ogni probabilità di incendio doloso. Il titolare dell’agenzia ha però dichiarato di non avere ricevuto minacce e di non avere controversie professionali o personali in corso.

Si controllerano i filmati della videosorveglianza installata in zona.