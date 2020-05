Brucia la Adler di Ottaviano: un morto e due feriti

Sarebbe di un morto e due feriti gravi il bilancio fornito dai carabinieri in merito all'esplosione che si è verificata all'interno della fabbrica Adler di Ottaviano. In questo video, girato da un balcone di San Gennariello, è visibile l'alta colonna di fumo nero che l'incendio ha provocato. La nube è stata visibile per ore da tutta la provincia di Napoli. Oltre alla vittima, risultano anche due feriti: uno sarebbe in gravissime condizioni ricoverato all'ospedale di Nola e un altro, meno grave, è stato trasportato al Cardarelli di Napoli.