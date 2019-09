Incendio sulla statale: traffico in tilt

Ancora un incendio. Non si tratta di un rogo tossico, fortunatamente, ma le fiamme hanno comunque provocato disagio e preoccupazione tra automobilisti e cittadini. È accaduto ieri pomeriggio lungo la Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Ai margini della strada è andato in fiamme il verde adiacente alle carreggiate.

Più precisamente ad essere interessate dal rogo e dalle sue conseguenze sono stati coloro che transitavano nei pressi dello svincolo tra Sant’Anastasia e Pomigliano d’Arco. Le fiamme, infatti, in breve tempo hanno invaso la carreggiata. La circolazione sulla superstrada è stata resa difficile dal fumo, per questo è stato consigliato agli automobilisti in transito di prendere strade alternative