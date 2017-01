Liceo, bagno in fiamme: si cercano i responsabili

Vandali in azione in un liceo di Pomigliano. Come raccontato stamattina dal Roma, alcuni studenti hanno dato fuoco ad una porta di legno di uno dei bagni riservati alle ragazze.

Il personale scolastico, allarmato dal fumo, ha spento immediatamente le fiamme evitando che potessero diffondersi e danneggiare ulteriormente la scuola o – peggio – mettere in pericolo gli studenti.

Si cercano i responsabili. Nessuno dei ragazzi ha segnalato, neanche anonimamente, chi fossero i teppisti.