Follia in centro: dopo la lite dà fuoco ad un cassonetto, poi inveisce contro i carabinieri

Momenti di follia, la scorsa notte, nel centro cittadino. Tra piazza Garibaldi e corso Novara si è consumata una pesante lite tra un extracomunitario ed alcuni membri della sua comunità, al termine della quale il primo ha dato senza motivo fuoco ad un cassonetto dei rifiuti e a della spazzatura che si trovava in strada. A riportare la notizia è Il Mattino.

Le fiamme sprigionate dai rifiuti sono rapidamente diventate altissime. Immediato l'arrivo di vigili del fuoco e di una pattuglia di carabinieri, che hanno presidiato la zona per facilitare l'intervento dei primi e per mettere l'area in sicurezza. L'uomo, intanto, ha dato in escandescenze, inveendo pesantemente a parole e gesti contro i militari fermi in strada.

Dopo l'intervento del 115 l'uomo è stato fermato e condotto in caserma per accertamenti.