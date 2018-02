Vesuvio, ok al protocollo di messa in sicurezza per le aree boschive

E' stata approvata la bozza del protocollo d’intesa per la messa in sicurezza delle aree boschive sui versanti di Ercolano e di Boscoreale e limitrofe alle strade di accesso al Gran Cono del Parco Nazionale del Vesuvio

Queste aree sono state fortemente danneggiate dagli incendi del luglio 2017, con conseguenze molto gravi. Il fronte del fuoco superò i 1980 ettari di cui 980 furono interamente distrutti e 770 danneggiati molto gravemente.

Il protocollo permetterà di attuare interventi di rinaturalizzazione e messa in sicurezza delle aree danneggiate dagli incendi attraverso l’abbattimento mirato degli alberi colpiti dalle fiamme e permettendo, allo stesso tempo, la completa riapertura ed interconnessione dei percorsi sentieristici. In questo quadro la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II ha contribuito con propri pareri a rendere minimo l’impatto sul terreno anche per prevenire ulteriori possibili danni al delicato sistema idrogeologico e paesaggistico dell’area.

Sarà questa. anche l’occasione per ridisegnare, attraverso lavori di manutenzione della rete viaria che porta al Gran Cono, un nuovo tipo di mobilità sostenibile e che coinvolga tutti i comuni del Parco.

A firmare il protocollo d’intesa saranno il Reparto Carabinieri per la Biodiversità dell’Arma, la Città Metropolitana di Napoli e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.