La Terra dei Fuochi torna a bruciare: 12 incendi in 48 ore

La Terra dei Fuochi torna a bruciare. Sono 12 gli incendi segnalati nel fine settimana in sole 48 ore nell'area a nord di Napoli e altrettanti nel casertano.

A denunciarlo è la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan: "Ho chiesto che le rispettive Prefetture convochino con la massima urgenza un tavolo congiunto per concordare misure di prevenzione concrete sui territori. Non dobbiamo darla vita agli infami avvelenatori della nostra terra!".

"Gli incendi - prosegue l'on. Rostan - rappresentano un attentato alla salute pubblica di decine di migliaia di cittadini di fronte al quale le istituzioni devono dare un segnale forte e deciso. Rinforzando la presenza sul territorio delle pattuglie di forze dell'ordine e incrementando le attività di intelligence per arrivare ai mandatari di questi folli gesti criminali. Non è ammissibile che i controlli vengano meno proprio nel periodo dell'anno, quello estivo, dove il fenomeno e' maggiormente avvertito".

"Complice lo svuotamento delle città, si lascia campo libero agli avvelenatori senza scrupoli. Mi chiedo dove siano finite le pattuglie aggiuntive dell'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, promesse in pompa magna nel corso dei suoi tour elettorali in Campania e mai arrivate realmente sui territori. Contro le ecomafie - conclude la parlamentare campana - serve mostrare i muscoli e garantire la presenza dello Stato sui territori. Cosa che finora non è mai avvenuta".