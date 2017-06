Incendi a Pozzuoli: vigili del fuoco ed elicotteri in azione

"In queste ore, a causa del forte e improvviso vento, si sono generati sul territorio diversi incendi. Sto seguendo con i vigili del fuoco le diverse operazioni per il ritorno alla normalità e per la messa in sicurezza delle aree colpite".

Così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia su Facebook. Ad incendiarsi, la sterpaglia e la vegetazione mediterranea.

In azione ci sono ben cinque mezzi dei vigili e un elicottero della protezione civile della regione Campania.