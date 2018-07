Inferno greco, da Napoli parte la gara di solidarietà

Napoletani e greci, da sempre popoli vicini, profondamente legati da radici comuni. Anche per questo la Comunità Ellenica di Napoli e Campania ha deciso di istituire una raccolta fondi per la Croce Rossa ellenica, in questi giorni impegnata su più fronti per i devastanti incendi che hanno interessato vaste aree della regione dell'Attica.

Al momento sono 85 i morti accertati, ma si cercano ancora numerosi dispersi. Il pericolo maggiore, dopo aver domato gli incendi, è ora rappresentato dalle forti piogge che incombono. Il Ministero delle Infrastrutture Greco ha annunciato che, delle 1218 case danneggiate, circa la metà sono inabitabili o distrutte. Per questi motivi è utile fornire il proprio contributo: la Croce Rossa Ellenica garantisce la sicurezza delle persone, cura i feriti, collabora con i servizi di emergenza e offre supporto a coloro che hanno perduto la propria casa. Di seguito i dettagli sulle modalità per donare.