Riapre la villa comunale di Castellammare

È fissata per sabato 25 marzo la riapertura della villa comunale di Castellammare di Stabia dopo i lavori di riqualificazione durati quasi due anni. In particolare ad essere restituito alla cittadinanza sarà il tratto di litoranea che va dall'Hotel Miramare alla Cassa armonica. Per l'occasione è stato invitato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha confermato la sua partecipazione. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale che potrà permettere di nuovo ai propri cittadini l'accesso a quello che è un vero e proprio punto strategico della città.

«Come avevamo annunciato qualche mese fa finalmente possiamo restituire alla città un’opera sul cui completamento avevamo preso un solenne impegno in campagna elettorale. Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato costantemente per portare a termine l’opera». A parlare è il primo cittadino Antonio Pannullo che non ha mancato di citare proprio l'ente regionale. «Grazie alla costante e proficua collaborazione con la Regione Campania siamo riusciti a raggiungere un importante obiettivo. La presenza del governatore De Luca nella giornata di sabato a Castellammare rappresenta ancora una volta l’attenzione che la giunta regionale ha nei nostri confronti». L'appuntamento con il taglio del nastro è fissato per sabato mattina alle 10.