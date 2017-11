Bill De Blasio all'inaugurazione di Sorbillo a New York

Un ospite d'eccezione ha partecipato all'inaugurazione della pizzeria di Gino Sorbillo a New York. Si tratta di Bill De Blasio, padrone di casa nella Grande Mela essendone il sindaco, ed estimatore della pizza del maestro partenopeo. Già in occasione del suo arrivo in Italia per conoscere i luoghi da dove proveniva la sua famiglia, De Blasio fece visita a Sorbillo assaggiandone la specialità.

Da allora è un grande fan della pizza “a portafoglio” che anche stavolta non si è voluto perdere assaggiandone un pezzo insieme al pizzaiolo. Sorbillo promise proprio al primo cittadino di aprire una pizzeria nella città americana ed ha addirittura bissato la promessa con l'apertura del secondo locale. Un moto di apprezzamento è arrivato anche dall'Italia da parte dei Verdi che, attraverso Francesco Emilio Borrelli, hanno augurato al sindaco di diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti.