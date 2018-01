Orlando inaugura un nuovo padiglione a Poggioreale

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha inaugurato un nuovo padiglione all'interno del carcere di Poggioreale. Il guardasigilli ha fatto oggi visita all'istituto di pena partenopeo per l'inaugurazione del nuovo padiglione Genova. Il nuovo padiglione potrà ospitare 60 detenuti rispondendo solo in minima parte al tema del sovraffollamento che subisce il carcere napoletano.

A farlo notare è Pietro Ioia, attivista e leader degli ex detenuti che ricorda come «a Poggioreale il sovraffollamento è di circa 600 detenuti e il nuovo padiglione potrà contenerne solo 60. Va sempre bene quando si inaugura un nuovo padiglione ma non basta questo per risolvere i tanti problemi dei detenuti e delle loro famiglie – aggiungendo che - in quei 60 posti potrebbero essere stipati fino a 120 detenuti» avanzando l'ipotesi che anche il nuovo padiglione patisca le stesse condizioni dei vecchi.