La pizza fritta riconquista Montesanto: folla per il ritorno di Fiorenzano

“La #pizzafritta è tornata a Piazza Montesanto!!!”: è così che sui social, ieri sera, Fiorenzano festeggiava il ritorno della storica friggitoria in piazza Montesanto.

La riapertura di “Fiorenzano Pizzaioli dal 1897” è avvenuta – dopo ben 15 anni – nella serata di ieri. Un ritorno in grande stile e dal gusto assolutamente retrò, con un banditore che andava in giro per le strade del centro cittadino a pubblicizzare l'apertura del nuovo negozio.

In centinaia si sono diretti verso la friggitoria, dove hanno trovato ad attenderli Angelo Picone, “'O Capitano”, che con tanto di uniforme e seguito da suonatori ha richiamato tantissimi in piazza. Una bella serata di festa per le strade del centro.