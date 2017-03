Città della Scienza rinasce con Corporea: "L'esempio dell'Italia che ce la fa"

Grande festa per l'inaugurazione di Corporea e del Planetario 3d a Città della Scienza, in una data simbolica, esattamente a quattro anni dall'incendio che distrusse lo Science Center del museo di Bagnoli.

All'atteso evento sono intervenute numerose autorità, tra cui il presidente del Senato Pietro Grasso, i ministri Claudio De Vincenti, Graziano Delrio e Valeria Fedeli, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza Vittorio Silvestrini ed il presidente di Ecsite Michel Buchel.

Corporea, museo del corpo umano, è un percorso distribuito su un'area di circa 5mila metri quadri. È organizzato sui diversi sistemi dell'uomo come ad esempio quello circolatorio o quello digestivo. Le visite, per cui sono già 180mila le prenotazioni, partiranno dal 5 marzo.

"UNA CASA PER CHI HA VOGLIA DI VEDERE LE COSE CON OCCHI DIVERSI" - "Corporea nasce per contrastare il deserto dell'ignoranza, come punto di riferimento per chi ha l'ambizione di cambiare. Una casa per chi ha la voglia di vedere le cose con occhi diversi. Il Governo ci crede e con la sua fiducia andremo avanti". Queste le parole del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli nel corso del suo intervento.

"L'ESEMPIO DELL'ITALIA CHE CE LA FA" - "Città della Scienza é l'esempio dell'Italia che ce la fa. si trova perfettamente all'interno del progetto di rigenerazione ambientale e rilancio dell'area di Bagnoli che il Governo sta portando avanti da un anno e mezzo. Chi ci crede ce la fa!", le parole del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

"4 MARZO 2017 Oggi per noi è una giornata molto importante: il 4 marzo del 2013 un incendio doloso distruggeva il nostro amato science centre. A distanza di 4 anni da quel terribile giorno, Città della Scienza rinasce con #CORPOREA il primo museo interattivo d’Italia dedicato al corpo umano, la prevenzione e la salute e il #PLANETARIO3D il più grande e avanzato d’Europa. Siamo tutti molto emozionati", il toccante post pubblicato sulla pagina Facebook di Città della Scienza.

CONTINUA PER VEDERE LE IMMAGINI DI CORPOREA (FOTO ANSA)