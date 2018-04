A Napoli la Banca dati della Polizia: "All'avanguardia contro latitanti e terroristi"

Un centro informatico all'avanguardia a livello mondiale per fronteggiare criminalità organizzata e terrosimo. La Polizia sceglie Napoli per il suo Data Center, una banca dati che conterrà informazioni a disposizione delle forze dell'ordine per servizi come la ricerca di latitanti o il controllo incrociato dei passaporti, diventato fondamentale nell'epoca del terrorismo.

Il nuovo centro è stato inaugurato all'interno del Bosco di Capodimonte, storica sede della polizia a cavallo, alla presenza del Capo della polizia Franco Gabrielli e del questore di Napoli Antonio De Jesu. La struttura è stata dedicata da Salvatore Ottolenghi, ideatore della polizia scientifica.