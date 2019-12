In tre sullo scooter contromano: trasportavano un fucile

I carabinieri della compagnia Stella, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno arrestato tre persone per porto abusivo di arma clandestina. A finire in manette un 20enne del posto e un 19enne del quartiere San Carlo Arena (entrambi già noti alle forze dell'ordine) e un minorenne incensurato. Tutti a bordo dello stesso scooter, i tre sono stati sorpresi dai militari mentre percorrevano contromano via San Vincenzo.

Fuggiti all’alt i tre giovani sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Motivo della fuga il contenuto di un sacco nero che i tre stavano trasportando. All'interno una carabina calibro 22 senza marca e matricola perfettamente funzionante. I due maggiorenni sono stati sottoposti ai domiciliari, il minorenne è stato tradotto al Centro di Giustizia Minorile dei Colli Aminei. I tre giovani sono ora in attesa di giudizio.