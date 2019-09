In piedi sui nuovi sediolini del San Paolo: "Cattive abitudini che scompariranno"

Intervistato da Radio Crc, l'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, ha parlato del caso dei - pochi, in verità - ragazzini che sabato allo stadio San Paolo si sono messi in piedi sui sediolini. "Questi ragazzi hanno cattive abitudini ma col tempo scompariranno. Abbiamo elevato lo standard di sicurezza, avremmo avuto bisogno di 10 milioni per ristrutturare anche l'esterno, ma in futuro accadrà. Non avremo problemi a gestire i maxischermi, occorrono 15/20mila euro annui".