In ogni donna c'è una trainer donna

“In ogni donna c’è...una #TrainerDonna”, questo è il progetto ideato e realizzato dalla personal trainer, Luisa Eligiano. È un percorso di autodeterminazione della donna che affronta con consapevolezza, la routine quotidiana allenando corpo e mente. Le tecniche usate per l’allenamento fisico si affiancano ad un percorso motivazionale, raggiungere gli obiettivi diventa una missione e uno sport. Ogni donna che entra nel mondo Trainer Donna, ha il suo personale traguardo senza pensare ad un dettaglio fisico ma al benessere che passa anche attraverso la soddisfazione personale. La personal trainer Eligiano, motiva in prima persona le sue allieve e crede nel lavoro dedicato e dettagliato. “La più grande soddisfazione – spiega Luisa – è poter verificare come in poco tempo chi entra nel mondo Trainer Donna, acquisisce più sicurezza e riesce ad ottenere dei risultati importanti. Il progetto è supportato da una nutrizionista a completamento del percorso psicofisico”- “IO SONO DONNA QUAL E’ IL IL MIO SUPERPOTERE? ESSERE UNA #TRAINERDONNA” Trainer Donna via Niccolò Paganini n°40 Sant'Anastasia (Na)