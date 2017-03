Impronte digitali al Cardarelli, c'è l'ok per il provvedimento anti furbetti

Provvedimenti anti furbetti al Cardarelli. A disporli, come si legge su Il Mattino, il direttore generale Ciro Verdoliva che ha dato mandato - con una missiva inoltrata a tutte le unità operative competenti e per conoscenza alle organizzazioni sindacali - affinché si attivi un "sistema marcatempo con utilizzo di impronte digitali, garantendo lo start up del sistema entro il 1 aprile del 2017", compatibilmente con i tempi amministrativi necessari per l'acquisizione del relativo sistema e di quello informatico".

La disposizione, fa sapere Verdoliva, ha la massima prioprità.