Offre 4mila euro a un funzionario per 'chiudere un occhio', arrestato imprenditore napoletano

Con quattromila euro consegnati in una busta ha provato a corrompere il dirigente del settore viabilità e strade della Città Metropolitana di Firenze. Parliamo di un imprenditore di Mariglianella, 39 anni, titolare di una ditta di manutenzione delle strade del Mugello. L'uomo ha offerto al dirigente la somma per fargli "chiudere un occhio" su un contenzioso che potrebbe nascere tra l'Ente e la ditta.

Il dirigente ha rifiutato la busta, a quel punto sono entrati gli agenti che hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. L'accusa è di istigazione alla corruzione. Lo stesso imprenditore è indagato, con il geometra, per truffa aggravata in concorso. Si trova ai domiciliari.