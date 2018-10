Chiude il negozio e sale in moto per tornare a casa: gambizzato

Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco a Brusciano. Si tratta di un imprenditore di 37 anni. Dopo aver chiuso il suo negozio, a Pomigliano d'Arco, si era messo in sella alla sua moto per tornare a casa. Sulla Variante della 7bis gli si sono avvicinate due persone in sella ad uno scooter ed hanno aperto il fuoco, colpendolo ad una gamba per dileguarsi immediatamente.

Il 37enne è stato inizialmente soccorso da alcuni passanti, poi condotto all'ospedale di Nola. Le sue condizioni non destano preoccupazione nei medici. Alle forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto, ha raccontato di non conoscere le persone che gli si sono avvicinate, ne di avere sospetti su conoscenti che possano aver fatto una cosa del genere. A riportare la notizia è Il Fatto Vesuviano.