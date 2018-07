Paura per Ciro Immobile: uno sconosciuto prova ad aggredirlo in spiaggia con un coltello

Momenti di paura per Ciro Immobile nel pomeriggio di sabato. L’attaccante napoletano della Nazionale si trovava in spiaggia a Francavilla a Mare, in Abruzzo, con parenti ed amici, quando improvvisamente un uomo ha provato ad aggredirlo con un coltello.

Secondo quanto reso noto dai Carabinieri di Chieti, l’aggressore, dopo averlo avvicinato, ha iniziato a rivolgergli epiteti ingiuriosi per poi mostragli un coltello con intenti minacciosi: le urla dei bagnanti e delle persone presenti hanno indotto l'aggressore a darsi alla fuga.

Successivamente l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e gravato dal provvedimento di Daspo, è stato identificato dai militari dell’Arma e verrà denunciato per minaccia aggravata.

Il movente sarebbe da ricondurre ad una rivalità calcistica.