Ruba lo smartphone ad un altro migrante: 30enne in manette

Insieme a tre complici aveva rubato il cellulare e 100 euro ad un migrante. È finito in manette un 30enne di origini gambiane con l'accusa di rapina. A denunciarlo è stato la vittima dell'episodio verificatosi a piazza Principe Umberto. Aveva chiesto ad un gruppo di migranti come lui informazioni per raggiungere Rosarno in Calabria. È stato subito accerchiato e rapinato.

Il giovane migrante ha avvicinato degli agenti dell'Upg a piazza Garibaldi spiegando che gli avevano appena rubato lo smartphone e 100 euro in contanti. Ha dato una descrizione dei malviventi ed a poca distanza i poliziotti sono riusciti ad individuare due componenti del gruppo. Appena hanno visto gli agenti però si sono subito dati alla fuga dividendosi. I poliziotti sono riusciti a fermare solo il 30enne. Adesso è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo mentre gli altri tre componenti del gruppo sono ricercati.