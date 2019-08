Vuole salire sul treno senza biglietto e manda due poliziotti in ospedale

Voleva arrivare sui binari in attesa di prendere il treno nonostante non avesse il biglietto. Quando le forze dell'ordine gli si sono opposti ha cominciato ad andare in escandescenze. Protagonista un uomo di origini extracomunitarie arrestato nella stazione centrale di piazza Garibaldi. A stringergli le manette ai polsi sono stati gli agenti della Polfer che sono riusciti a neutralizzarlo grazie anche all'aiuto delle guardie giurate presenti in stazione.

Addosso aveva anche una carta di credito di cui non è riuscito a spiegare la provenienza. I due poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del Loreto Mare. L'uomo è in stato di fermo. Ai vigilantes sono stati fatti i complimenti da parte di Giuseppe Alviti, presidente nazionale associazione guardie particolari giurate, per il loro intervento.