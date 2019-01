Immigrato espulso torna in Italia: era in albergo

Nel 2015 è stato espulso dal territorio nazionale. È stato trovato in un albergo a Varcaturo. Protagonista un 47enne, di origini albanesi, arrestato dai carabinieri in un hotel di via Domitiana a Giugliano. L'uomo è stato trovato dai militari nel corso di un controllo all'interno delle strutture ricettive della zona.

L'uomo era stato espulso nel dicembre 2015 dopo il provvedimento del giudice del tribunale di sorveglianza di Padova. Nonostante questo è rientrato sul territorio nazionale cambiando completamente zona ma è stato comunque sorpreso dagli uomini dell'arma che gli hanno stretto le manette ai polsi in attesa del giudizio con rito direttissimo.