Accoglienza rifugiati a S. Giorgio, Fico (M5S): "Gestione non trasparente"

Un bando nebuloso, assunzioni parentali e migranti dislocati su un altro territorio. Questi i punti cardine su cui si fonda l'esposto del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati nel Comune di San Giorgio a Cremano. La denuncia è stata presentata oggi dai consiglieri comunali grillini, alla presenza dei deputati Roberto Fico e Luigi Gallo.

"Il Comune di San Giorgio ha affidato ad Arci Napoli, con un bando da 2 milioni di euro, l'accoglienza dei migranti nell'ambito dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - spiegano gli esponenti pentastellati - ma abbiamo rilevato diverse incongruenze. In primo luogo, l'affidamente è stato fatto con delbera di Giunta e non con bando aperto. Inoltre, il responsabile della cooperativa, un ex amministratore del Partito democratico, ha assunto la moglie e la madre, oltre ad altri esponenti del Partito. Infine, i 116 migranti non sono ospitati sul territorio di San Giorgio, come prevederebbe il programma, bensì sono andati ad affollare ulteriormente una struttura di Napoli".

Consiglieri e deputati del Movimento hanno precisato che, a oggi, la loro denuncia riguarda la correttezza politica e che eventuali rilievi giudiziari saranno valutati dalla Magistratura.