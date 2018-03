Uccisa sotto scuola: la vittima è Immacolata Villani

Immacolata Villani, da tutti chiamata Imma. È questo il nome della vittima dell'ennesimo femminicidio avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Terzigno. I carabinieri sono sulle tracce del marito della donna. Secondo le prime testimonianze la donna è stata vista litigare con un uomo prima dello sparo che le è stato fatale. L'uomo si è allontanato a bordo di uno scooter grigio dopo l'esplosione del colpo.

La donna aveva appena accompagnato a scuola la figlia di 9 anni quando è entrata in auto. Probabilmente con lei c'era un'altra persona. La donna ha cominciato il battibecco e poi si è sentito lo sparo. I militari della compagnia di Torre Annunziata e della stazione locale sono già alla ricerca del marito quantomeno per interrogarlo e per provare a fare una comparazione. Terzigno era già diventata tristemente nota per un altro femminicidio, quello di Enza Avino assassinata nel settembre 2015.