Uccisa dal marito, la sorella di Vitiello a Pomeriggio 5: "Mio fratello non è un mostro"

Intervista esclusiva alla sorella di Pasquale Vitiello, che ha ucciso Immacolata Villani (dalla quale si era separato) sotto la scuola della figlia, per poi togliersi la vita in un casolare dopo una fuga in scooter.

"Si stavano separando consensualmente per il bene della piccola di 8 anni. Pasquale non perdeva mai di vista la figlia, l'accudiva molto. E' stato un padre molto presente. Non andavano più d'accordo nell'ultimo periodo lui ed Imma. Mio fratello ha sbagliato ma non è un mostro", spiega la sorella di Pasquale.