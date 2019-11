Bagnoli al buio, il presidente Civitillo: "Illuminazione tornerà in due o tre giorni"

Da qualche giorno nel quartiere di Bagnoli (o buona parte di esso) manca l'illuminazione pubblica. Il disagio è dovuto a un guasto a una centralina e al cavidotto che percorre viale Campi Flegrei, dai quali dipendono le strade contigue. Dopo le rimostranze dei residenti, è intervenuto sulla questione il presidente della decima Municipalità, Diego Civitillo: "L'Enel è al lavoro per ripristinare la centralina e il cavidotto di viale Campi Flegrei gravemente danneggiati", ha spiegato Civitillo.

"Stiamo compulsando la società elettrica ad accelerare i tempi non avendo come Municipalità alcuna competenza in termini di servizio elettrico e manutenzione dello stesso. Confidiamo nel buon esito delle attività in tempi rapidi, in 26 o 36 ore. Ringraziamo cittadini e commercianti che hanno tenuto luci esterne e insegne accese per far fronte all'emergenza", conclude il presidente Diego Civitillo. Dunque il guasto potrebbe essere riparato tra martedì sera e mercoledì.