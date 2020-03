Igienizzazione strade, Strazzullo (IX municipalità): "Nostro territorio dimenticato"

"Finalmente ieri, con grave ritardo e solo dopo la proclamazione della pandemia da parte dell’organizzazione Mondiale della Sanità, il sindaco di Napoli si è attivato per programmare interventi di sanificazione nelle strade, intervento sollecitato lo scorso cinque marzo dal sottoscritto a tutti gli enti competenti". A comunicarlo è Pasquale Strazzullo, consigliere e portavoce di Fratelli d’Italia della nona municipalità Pianura/Soccavo che evidenzia come "ancora una volta la periferia occidentale della città è stata completamente abbandonata dal sindaco De Magistris in quanto i quartieri di Pianura e Soccavo risultano escluse dagli interventi congiunti tra ASL ed Asia almeno fino al quattordici marzo nonostante la persistenza dei costanti rifiuti abbandonati e giacenti per le strade".

"Prima che uscisse fuori il comunicato dell’Asl e la programmazione degli interventi, in commissione abbiamo anticipatamente stilato un documento ufficiale sulla questione indirizzato al presidente della municipalità, affinché sollecitasse gli interventi di igienizzazione e la preventiva rimozione dei rifiuti nelle strade di competenza", conclude Strazzullo.