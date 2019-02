Le Iene hanno realizzato un servizio, nella puntata andata in onda il 17 febbraio, sull'incidente stradale, che posto la fine alla vita della giovanissima Alessandra Madonna.

Giuseppe Varriale è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per l'omicidio stradale in cui è rimasta uccisa la sua ex. Ma cos'è successo veramente? Nina Palmieri ripercorre i fatti di quella tragica notte intervistando anche la madre di Alessandra.