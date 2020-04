Idoneità a medico per aiutare i colleghi: arriva il sì della Commissione Medica di verifica della Campania

"Ho chiesto alla Commissione Medica di Verifica Mef della Campania di riunirsi per valutare la mia idoneità al lavoro, cosa che è avvenuta positivamente e ora sono felice di poter contribuire nella battaglia contro il coronavirus". Sono le parole di Serena Caprio, 39 anni, medico radiologo dell'ospedale 'Moscati' di Avellino all'Ansa.

"Ho scritto alla Commissione presieduta dal dottor Giuseppe Guadagno per accelerare la valutazione di idoneità dopo lo stop impostomi nel 2019 per motivi di salute". L'appello è stato raccolto dalla Commissione che si è riunita per esaminare diversi casi urgenti, nonostante il blocco delle attività per l'emergenza Covid-19.

"Siamo stati felici di poter soddisfare una richiesta che nasceva dal cuore. È doveroso che io sia di supporto in una situazione di emergenza sanitaria per tutta la Nazione. Dopo un'attenta valutazione medico legale abbiamo riammesso la dottoressa in servizio", conclude Guadagno.