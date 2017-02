L'Anm chiama la polizia: identificati dipendenti e sindacalisti di USB e Fast

Le Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato e Fast mobilità rivendicando la propria azione sindacale, effettuata stamattina presso la sala riunioni dell'ANM a Fuorigrotta, con il solo scopo di sensibilizzare l’Azienda e le altre OO.SS. ad un tavolo unitario nell’interesse dei lavoratori, dell’azienda e dei cittadini.

La decisione di differenziare l’orario del tavolo delle compagini sindacali, oltre che creare disparità di trattamento, risulta del tutto inconcepibile, soprattutto in presenza di ben altre problematiche che affliggono i lavoratori e il trasporto pubblico locale, in un momento in cui servirebbe un netto taglio alle logiche clientelari al fine di non vanificare gli sforzi messi in atto dall’amministrazione comunale per il risanamento del bilancio e per il mantenimento pubblico dell’azienda.

"Abbiamo chiesto chiarimenti alla dirigenza dell'Anm sugli incontri, separati, che l'azienda sta portando avanti e invece di una risposta è arrivata la Polizia, che ha identificato i sindacalisti". Lo dice Vincenzo De Vincenzo, dell'esecutivo nazionale dell'Usb, secondo il quale, nell'Azienda Napoletana Mobilità, "è in atto un vero e proprio decadimento nelle relazioni industriali". "Non viene rispettata alcuna regola - ribadisce - tesa a garantire le pari opportunità e dignità al tavolo delle trattative. "L'irruzione delle forze dell'ordine all'interno dei locali aziendali non è stato altro che un vile tentativo, da parte dell'azienda, di provocare i sindacalisti e di far salire la tensione. Siamo stanchi di subire l'imposizione di regole interne, subdole e velatamente antisindacali. La situazione in Anm è drammatica, sarebbe necessario un serio rinnovamento del management e maggiore trasparenza".