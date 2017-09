Inaugurato nuovo hub Nato in Campania

Ancora un hub strategico per la Nato in Campania. Questa mattina è stato inaugurato l'Hub di Direzione strategica della Nato per il Sud all'interno della base di Lago Patria. Sarà un crocevia fondamentale per le operazioni militari in Medio Oriente e in Nord Africa. All'interno del centro verranno realizzate attività di coordinamento di operazioni e raccolta dati ed informazioni per le stesse.

La scelta della base campana è stata salutata con favore dai vertici militari della Nato soprattutto in relazione alle sfide che l'organizzazione si trova a dover far fronte in questo momento. A cominciare dal terrorismo internazionale fino ad arrivare al traffico di armi passando per la sicurezza dei corridoi navali. L'hub sarà fondamentale per monitorare il fianco sud della costa.