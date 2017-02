A Napoli sarà realizzato un hub antiterrorismo

Un 'Hub per il sud' sarà realizzato nel JFC Naples (Comando congiunto interforze di Napoli). A confermarlo, il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. "Ci aiuterà a coordinare le informazioni in paesi di crisi come la Libia e l'Iraq e ci aiuterà ad affrontare il terrorismo e le altre sfide che vengono dalla regione del Nordafrica e del Medio Oriente".

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha sottolineato che il 'Framework for the South' della Nato, che mette le basi per l'istituzione dell' hub di Napoli parla anche di 'capacity building'" nei Paesi della regione e "di coordinamento di tutte le operazioni che si possono fare per il Sud".