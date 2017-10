Hiv, a Napoli i casi aumentano del 20 per cento

L'Hiv non è più micidiale come negli Anni '90, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Sono in aumento del 20 per cento i casi riscontrati dall'Ospedale Cotugno di Napoli. Una diagnosi non tempestiva può causare anche la morte dell'infetto, il cui profilo è profondamente cambiato. Oggi, la percentuale di tossicodipendenti che contraggono la malattia è marginale. L'85 per cento contrae il virus per rapporti sessuali non protetti, con gli eterosessuali che hanno superato gli omosessuali.

Al Teatro Nuovo di Napoli si è chiusa la campagna HImoVie, promosso dal Network persone sieropositive. Uno spettacolo teatrale, seguito da un dibattito cui hanno preso parte centinaia di studenti delle scuole superiori della periferia partenopea.